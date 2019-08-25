الصالحي: استهداف داقوق “سياسي ومقصود”

2019/08/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، ان استهداف الشباب في قضاء داقوق “سياسب ومقصود”.





وقال الصالحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ماحصل من هجوم غادر على الشباب في مرقد الامام زين العابدين في قضاء داقوق، ليست اعتباطية وانما هادفة لامر معين ولامر معروف سلفا ولا نريد ان نسبق الاحداث قبل التاكد من الواقفين والداعمين لهذه الجريمة النكراء”.





وأضاف، ان “استهداف قضاء داقوق سياسي بامتياز ، لاحداث تخلخل امني وفرض ارادات سياسية”.





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