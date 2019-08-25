العمليات المشتركة تكشف عن النتائج الأولية لعملية إرادة النصر الرابعة

2019/08/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، عن النتائج الأولية لعملية إرادة النصر العسكرية الرابعة.





وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة انطلقت بواجباتها المكلفة بها في يومها الثاني من هذه العملية”.





وأصاف، انه “كانت نتائجها لليوم الأول وضمن المحور الأول الذي كان فيه لواء المشاة ٢٩ من تدمير ٣ أوكار وتفجير ٥وعبوات ناسفه وتفتيش مناطق “مرقاب الخبازقصر عامجمعمل محي_كارة زعزوع، أما المحور الثاني الذي كانت فيه قوات مقر الفرقة السابعة، فقد تمكنت القوات من تدمير ٤ أوكار، وتم تفتيش مناطق الكشيتيام الكصروادي حوران”.





وبين يار الله، ان “قوات لواء المشاة ٢٨ كانت في المحور الثالث، وتمكنت من تدمير ٥ أوكار وتفجير ٣ عبوات ناسفة وتدمير نفقين، كما تم تفتيش مخازن حديثهالمدهممحطة قطار عنهام الوز_H1وادي حوران”.

اما المحور الرابع الذي كانت فيه قوة من فرقة المشاة الثامنة، أشار يار الله الى أنها “دمرت ٣ أوكار وجرى تفتيش مناطق” H1_عكلة البوشهاب_غابة المناخ _غدير المعنى” وصولا الى منطقة شعيب الضايع”.

وكانت في المحور الخامس قوة من الحشد الشعبي التي تمكنت من “قتل إرهابيين إثنين والقاء القبض على ٤ من عناصر داعش في حين ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، وتم تفتيش غابة السلوموادي مديسيس الحلكوم”، فيما كانت التضحيات اثناء الاشتباك هي “جرح احد منتسبي الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الجزيرة”.





وأوضح، ان “قيادة عمليات الأنبار، زودت خلال هذه العملية، طيران التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، وجهت خلالها ضربة جوية، أسفرت عن قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر، فضلا عن مستودع للارزاق غربي منطقة سليجة”.

وأكد يار الله، ان “القوات الأمنية المشتركة في هذه العملية مازالت مستمرة بهذا الواجب”.

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