2019/08/25 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذّر الأوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور وصوله إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا- من أن الحروب التجارية ستدمر الاقتصاد العالمي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوروبا تحذر ترامب: الحروب التجارية ستدمر الاقتصاد العالمي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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