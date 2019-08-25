أوروبا تحذر ترامب: الحروب التجارية ستدمر الاقتصاد العالمي

2019/08/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الأوروبيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور وصوله إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا- من أن الحروب التجارية ستدمر الاقتصاد العالمي.

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