منفذ طريبيل يسجل مليار دينار ونصف كايراد يومي

2019/08/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، اكثر من مليار ونصف المليار دينار ايرادا يوميا يسجله مركز جمرك طريبيل الحدودي".

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