الاعلام الامني: داعش استهدف ملعب في كركوك بالقذائف والأسلحة المتوسطة

2019/08/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، ان تنظيم داعش استهدف ملعبا لكرة القدم في محافظة كركوك بالقذائف والأسلحة المتوسطة.





وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اته “أقدمت عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس السبت، على عمل إجرامي بعد أن قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف RBG7 والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي”.





وأضاف، ان “الهجوم اسفر عن استشهاد ٦ مدنيين وإصابة ٩ آخرين بجروح”.





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