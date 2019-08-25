عادل عبد المهدي:لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الأنبار

2019/08/25 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، أن عمليات إرادة النصر مهمة لتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما، فيما اشار إلى أنه لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الانبار.وقال عبد المهدي في اجتماع امني عقده، صباح اليوم، عقب وصوله إلى محافظة الأنبار للإشراف على سير

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