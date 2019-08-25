2019/08/25 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قطعات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الأحد، على مضافة لداعش في صحراء جنوب غرب ناحية عكاشات الواقعة غرب الأنبار .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة عثرت قطعات اللواء 19 في الحشد الشعبي على مضافة لداعش في صحراء جنوب غرب ناحية عكاشات”، لافتا الى ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطعات اللواء 19 في الحشد تعثر على مضافة لداعش في صحراء جنوب غرب عكاشات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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