المرجعية توصي المبلغين بالالتزام بتعاليم الدين وتجنب ما يثير الفتنة والاختلاف بين المسلمين

2019/08/25 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

دعا ايه الله العظمى السيد علي السيستاني دام ضله، المبلغين الى تجنب ما يثير الفتنة والاختلاف بين المسلمين ، واوصاهم بالالتزام بتعاليم

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