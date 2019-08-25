نائب يدعو الى شراء منظومة دفاع جوي من ايران وروسيا وانهاء الهيمنة الامريكية

2019/08/25 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا النائب عن كتلة بدر النيابية حامد الموسوي، الحكومة العراقية الى "حماية اجواء العراق من خلال التزود بأحدث منظومات الدفاع الجوي، والاستفادة من

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