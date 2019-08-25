2019/08/25 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة ذي قار رجاح العبودي ” قرار الحكومة المركزية بمنع استيراد بيض المائدة قرار غير مدروس , لأنه لم يعوض السوق بالمنتج المحلي فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتج المحلي “.وقال العبودي , للنعيم نيوز ” إن منع استيراد بيض المائدة دعماً للمنتج المحلي تعد خطوة جيدة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس ذي قار يعتبر منع استيراد البيض قرار غير مدروس النعيم نيوز.

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