النزاهة النيابية تتحرك لاستضافة عبد المهدي ومفاتحته بملف

2019/08/25 | 12:40

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بغداد:سومر نيوز

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، اليوم الاحد، عن تحرك بدأت به لجنته لاستضافة رئيس الوزراء عادل...

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