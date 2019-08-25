2019/08/25 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة في علم الهندسة الفضائية أن إرسال الحمام الزاجل عبر الثقوب السوداء هي وسيلة أكثر موثوقية من إرسال رسالة أو بيانات إلكترونية عبرها، إذ أن إرسال الرسائل أو البيانات داخل الثقوب السوداء قد يؤدي إلى تخفيض كتلتها وبالتالي إلى تدميرها بالكامل.وأظهرت الدراسة، التي تولاها فريق بحثي بقيادة العالم فان لوفن، أنه وفي ظل ظروف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة الحمام الزاجل أجدى لإرسال الرسائل للثقوب السوداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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