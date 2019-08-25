2019/08/25 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق في إحدى الصهاريج الأهلية في معمل غاز الناصرية بمحافظة ذي قار، بسبب خلل فني وارتفاع درجات الحرارة اثناء عملية التفريغ ، وقد تم السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، حيث أسفر الحادث عن إصابة ٣ اشخاص بحروق أحدهم حروقه بليغه، كمعلومات أولية عن الحادث.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية توضح حريق غاز الناصرية وتعلن حصيلة الضحايا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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