عادل عبد المهدي:يجب اعتماد التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر في صحراء الانبار

2019/08/25 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن عمليات إرادة النصر مهمة لتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما” مشيراً إلى أنه “لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الانبار”.وقال عبد المهدي في اجتماع امني عقده، صباح اليوم، عقب وصوله إلى محافظة الأنبار للإشراف

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