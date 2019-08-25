الاعلام الامني يعلن عن حصيلة اليوم الاول من ارادة النصر الرابعة

2019/08/25 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، نتائج اليوم الأول من عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة التي انطلقت أمس السبت في غرب محافظة الأنبار لملاحقة فلول وخلايا عصابات داعش الارهابية.وذكر بيان للخلية، انه "انطلقت القوات الأمنية المشاركة في عملية إرادة النصر في مرحلتها الرابعة بواجباتها المكلفة بها في يومها الثاني من هذه العملية، وقد كانت نتائجها لليوم الأول وضمن المحور الأول الذي كان فيه لواء المشاة ٢٩ من تدمير ٣ أوكار وتفجير ٥ عبوات ناسفة وتفتيش مناطق مرقاب الخباز قصر عامجمعمل محي_كارة زعزوع".

وأضاف "أما المحور الثاني الذي كانت فيه قوات مقر الفرقة السابعة، فقد تمكنت من تدمير ٤ أوكار ، وقد تم تفتيش مناطق " الكشيتيام الكصروادي حوران".

وتابع البيان "فيما كانت قوات لواء المشاة ٢٨ في المحور الثالث، حيث تمكنت من تدمير ٥ أوكار وتفجير ٣ عبوات ناسفة وتدمير نفقين، كما تم تفتيش مخازن حديثة المدهم محطة قطار عنهام الوز_H1 وادي حوران".

وأشار البيان الى ان "المحور الرابع الذي كانت فيه قوة من فرقة المشاة الثامنة، فقد دمرت ٣ أوكار وجرى تفتيش مناطق H1_عكلة البوشهاب غابة المناخ - غدير المعنى وصولا الى منطقة شعيب الضايع".

ولفت الى انه "كما كانت في المحور الخامس قوة من الحشد الشعبي وتمكنت من قتل إرهابيين إثنين والقاء القبض على ٤ من عناصر داعش في حين ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم، وتم تفتيش غابة السلوم ووادي مديس) وكانت التضحيات اثناء الاشتباك جرح احد منتسبي الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الجزيرة".

واستطرد البيان بالقول "اما قيادة عمليات الأنبار، فقد زودت خلال هذه العملية، طيران التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، وجهت خلالها ضربة جوية، أسفرت عن قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر، فضلا عن مستودع للارزاق غربي منطقة سليجة"، مشيراً الى ان "القوات الأمنية المشتركة في هذه العملية مازالت مستمرة بهذا الواجب".

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