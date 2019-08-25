2019/08/25 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الداخلية اليوم الأحد اندلاع حريق بأحد صهلريج الغاز في معمل غاز الناصرية ما اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص، لافتة إلى أن الدفاع المدني سيطر على الحريق.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في تصريح تلقته “خطوة برس” إن “حريقا اندلع في أحد الصهاريج الأهلية في معمل غاز الناصرية بمحافظة ذي قار، بسبب خلل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة 3 باندلاع حريق في صهريج بمعمل غاز الناصرية وكالة خطوة برس.

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