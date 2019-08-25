2019/08/25 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، سبب الحريق في معمل غاز الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توضح سبب الحريق في معمل غاز الناصرية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توضح سبب الحريق في معمل غاز الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).