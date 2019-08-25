2019/08/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة في بيان لها اليوم الأحد، بشدة العدوان الصهيوني على سوريا ليلة أمس .وقالت الحركة في بيان لها : إنها ” تدين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على الأراضي السورية , إن من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصد هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها ” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الجهاد الاسلامي” تدين العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الجهاد الاسلامي” تدين العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الجهاد الاسلامي” تدين العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).