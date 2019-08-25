ايران تهدد تل ابيب وواشنطن بالرد قريبا على تصرفاتهما في سوريا والعراق

2019/08/25 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي تل أبيب وواشنطن بالرد على تصرفاتهما في سوريا والعراق.نافيا إعلان إسرائيل شن غارات على أهداف تابعة للجمهورية الإسلامية في سوريا الليلة الماضية.وقال في تصريح صحفي ان: مزاعم تل أبيب بشأن غاراتها الأخيرة على إيران كاذبة ولا صحة لها، مشددا على أن إسرائيل والولايات المتحدة […]

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