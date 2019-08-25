نائب عن ديالى : اعفاء مديرة التخطيط العمراني في المحافظة لتورطها بملفات فساد

2019/08/25 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا النائب عن محافظة ديالى، رياض التميمي اسباب اعفاء مديرة التخطيط العمراني في المحافظة من منصبها لتورطها بملفات فساد وقال التميمي، في بيان إن “وزير الاعمار والبلديات العامة بنكين ريكاني ومن خلال متابعتنا معه اعفى مديرة التخطيط العمراني في ديالى رجاء نصيف قاسم وتكليف زينة رافع حسن بمهام المديرة الجديد وكالة.وأضاف ، أن “عملية […]

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