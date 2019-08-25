2019/08/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن نشاطها في تصنيع ونصب وتجهيز وتشغيل وصيانة منظومات الطاقة الشمسية.وقال مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الشركة تمتلك مصانع وخطوط انتاجية ومكائن متخصصة لانتاج الخلايا الشمسية وتنفيذ جميع اعمال الربط والتجميع لانتاج منظومات تعمل بالطاقة الشمسية وحسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تعلن تصنيع نموذج لمنظومة تعمل بالطاقة الشمسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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