2019/08/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن" عمليات إرادة النصر مهمة لتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما".

وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" عبد المهدي وفي اجتماع امني عقده، صباح اليوم، عقب وصوله إلى محافظة الأنبار للإشراف على سير عمليات إرادة النصر بمرحلتها الرابعة، قائلا: ان" عمليات ارادة النصر التي تأتي بعد عامين من تحقيق النصر على "داعش" مهمة جدا"، مبينا أن" اهمية العمليات تكمن في ادامة وتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما، فضلا عن الانسجام بين القوات الأمنية والمواطن التي هي اساس كل النجاحات الأمنية".وأضاف عبد المهدي، أنه" يجب تكرار هذه العمليات لمعرفة مدى استعداد قواتنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة للحفاظ على مستوى التأهب والجهوزية".وفي ذات السياق اكد عبد المهدي، على انه" لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الانبار لكن يجب اعتماد التكنولوجيا الحديثة أثناء المدة المقبلة بشكل أكبر ومراقبة العجلات إلكترونيا".فيما قدم عبد المهدي بحسب البيان، شكره لـ" الجهود كلها التي بذلت لإنجاح هذه العمليات"، معربا عن أمله بأن " تتكلل هذه العمليات بالنصر وتحقيق نتائج أعلى وعدم ترك فرصة لداعش لإعادة بناء نفسه".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).