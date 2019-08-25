الحشد يعثر على مضافة لداعش الارهابي بصحراء غرب الأنبار

2019/08/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لموقع "الغدير"، انه" ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة عثرت قطعات اللواء 19 في الحشد الشعبي على مضافة لداعش في صحراء جنوب غرب ناحية عكاشات"، لافتا الى ان" قطعات الحشد وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها".وتواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية لليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.انتهى..م.م

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