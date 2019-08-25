2019/08/25 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29% من احتياطي النفط الخام في كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمن الطاقة العراقي وموقع إقليم كوردستان منه) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمن الطاقة العراقي وموقع إقليم كوردستان منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).