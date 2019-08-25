English | كوردى

شاهد بالفيديو.. الجياشي - داعش لاتمتلك اي قوة وفي اسوء مراحلها


شاهد بالفيديو.. الجياشي - داعش لاتمتلك اي قوة وفي اسوء مراحلها
2019/08/25 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: RKZkIQ7cYfU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجياشي - داعش لاتمتلك اي قوة وفي اسوء مراحلها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجياشي - داعش لاتمتلك اي قوة وفي اسوء مراحلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).

كامل التفاصيل في: قناة العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا