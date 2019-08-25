بروتوكول تعاون عراقي أردني في الطاقة الذرية

2019/08/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقع العراق والأردن، بروتوكول تعاون في مجال البحوث المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.

ويتيح البروتوكول، فرصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.وأبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا قصي السهيل، استعداد العراق "للتعاون في مجالات تصدير مادة نظير اليود المشع-131 لاستخدامه لأغراض الطب النووي التشخيصي والعلاجي وعلى شكل محلول أو كبسولات وبالنشاط الإشعاعي المطلوب".وبلغت كمية نظير اليود المشع التي زود بها 13 مركزا علاجيا 40Ci بمعدل 6Ci في الشهر تقريبا.انتهى

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