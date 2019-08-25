2019/08/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، تسجيل اكثر من مليار ونصف المليار دينار كايراد يومي في مركز جمرك طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "منفذ طريبيل يسجل مليار دينار ونصف كايراد يومي"، مبينة ان "استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الجمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية".واضافت، ان "ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الجمركي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ طريبيل يحقق 1.5 مليار دينار يومياً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ طريبيل يحقق 1.5 مليار دينار يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).