2019/08/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في محافظة البصرة الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية / الدور الثاني صباح اليوم الأحد ٢٠١٩/٨/٢٥ تزامناً مع بدئها في عموم العراق عدا إقليم كردستان حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية .وأكد الأستاذ عباس محمد مهدي مدير قسم الامتحانات , بأن الطلبة توجهوا إلى مراكزهم الامتحانية حيث توزعوا على ٧٤ مركزا للدراسة المتوسطة و …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء إمتحانات الدور الثاني لمرحلة المتوسط والأعدادي في البصرة النعيم نيوز.

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