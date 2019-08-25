عمره 230 مليون سنة اكتشاف سنجاب العصر الجليدي

2019/08/25 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء الإحاثة (الأحفورات) في الأرجنتين على حيوان يبلغ طوله 25 سنتيمترا يشبه السنجاب كان يعيش في المنطقة قبل 231 مليون سنة، بحسب ما كشف فريق من العلماء.ووفقا للعلماء، فإن هذا الحيوان الشبيه بالسنجاب “سكرات”، الذي يعاني من الحظ العسير في فيلم الرسوم المتحركة “العصر الجليدي” (آيس أيج)، عاش في العصر الترياسي قبل أكثر من 230

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