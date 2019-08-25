النجيفي يؤكد ضرورة نأي العراق عن الصراع بين أمريكا وايران

2019/08/25 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، اليوم الاحد، على ضرورة نأي العراق عن الصراع بين أمريكا وايران.

وذكر مكتب النجيفي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس تحالف القرار العراقي أسامة عبد العزيز النجيفي استقبل يوم الأحد، منتصر الزعبي سفير المملكة الأردنية الهاشمية في العراق".

وأضاف انه "تم في الاجتماع بحث العلاقات الأخوية التي تربط العراق بالأردن وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث أكد السفير الأردني دعم بلاده للعراق".

وتابع انه "تم بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة"، مبينا ان "النجيفي اكد على أهمية أن ينأى العراق عن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية ايران الأسلامية، ذلك أن استقرار العراق ونهضته يخدم شعوب المنطقة جميعا".

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