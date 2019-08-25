2019/08/25 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي، الاحد، قرية وفتشت واد جنوب قضاء القائم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان، قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي التي تشارك بعمليات ارادة النصر الرابعة في يومها الثاني طهرت قرية الكعرة وفتشت وادي العجرة جنوب قضاء القائم غرب الانبار.وانطلقت قوات مشتركة من الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 17 بالحشد تطهر وتفتش قرية و واد جنوب القائم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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