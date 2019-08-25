مكافحة الإجرام تلقي القبض على عصابة تقوم بتداول وتصريف العملة المزيفة في بغداد

2019/08/25 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة الإجرام عن القاء القبض على عصابة تقوم بتداول وتصريف العملة المزيفة في بغداد.وذكر بيان للمديرية ” ان مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء القت القبض على عصابة اجرامية لقيامها بتداول العملة المزيفة “فئة المائة دولار” ، مشيرة الى انه بعد التعمق بالتحقيق مع افراد العصابة اعترفوا بقيامهم بتصريف كل عشرة الاف دولار […]

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