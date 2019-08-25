2019/08/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م/ شكوىتُعاني محلة 620 حي حطين من عدم انتظام مرور كابسات رفع النفايات وقد تستمر لعشرة أيام مما يضطر أهالي المحلة الى رمي النفايات في الفضاءات المتروكة.وبرغم الاتصالات المستمرة مع مسؤول القسم لم نلمس اية مبادرة لمعالجة هذه الحالة.ووضع برنامج لمرور الكابسات ولكن نشاهد هذه الكابسات تمر على الأسواق والمحلات المنتشرة في المحلة ويعزفون عن رفع النفايات، لذا نرجو تفضلكم بمعالجة الموضوع لكون المحلة تتمتع بمساحة واسعة من النظافة والحدائق..مع التقدير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد المحترمة) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد المحترمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).