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إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد


إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد
2019/08/25 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- م/ فتح أزقةتَتمتع محلة 620 حي حطين بالاستقرار الأمني بفضل جهود الأجهزة الأمنية..

لذا نرجو تفضلكم بفتح كافة الأزقة في المنطقة ورفع الكتل الكونكريتية اسوة بالمحلات المجاورة مع التقدير.

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