2019/08/25 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- م/ فتح أزقةتَتمتع محلة 620 حي حطين بالاستقرار الأمني بفضل جهود الأجهزة الأمنية..
لذا نرجو تفضلكم بفتح كافة الأزقة في المنطقة ورفع الكتل الكونكريتية اسوة بالمحلات المجاورة مع التقدير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لذا نرجو تفضلكم بفتح كافة الأزقة في المنطقة ورفع الكتل الكونكريتية اسوة بالمحلات المجاورة مع التقدير.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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