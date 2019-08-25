إلى/ أنظار السيدة أمينة بغداد

2019/08/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م/ فتح أزقةتَتمتع محلة 620 حي حطين بالاستقرار الأمني بفضل جهود الأجهزة الأمنية..لذا نرجو تفضلكم بفتح كافة الأزقة في المنطقة ورفع الكتل الكونكريتية اسوة بالمحلات المجاورة مع التقدير.

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