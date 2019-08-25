التربية تعلن موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني

2019/08/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني.وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات قامت بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاحد المصادف 15 / 9 / 2019 […]

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