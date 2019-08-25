حمزه حامد القريشي - التنمية المحلية التشاركية وغياب الدور التنظيمي للمجتمع المدني

2019/08/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمزه_حامد_القريشي مالذي ينقصنا حتى نكف عن الكتابة في مواضيع ماانفكت تراوح طويلا بمرحلة النقاش المستمر لما يجب ان تفعله منظمات المجتمع المدني في التنظيم والمشاركة لاجل التنمية المحلية ؟ بينما الابواب المتهرئة والمتهالكة للخدمات العامة في التعليم والصحة والماء والمجاري والكهرباء والبطالة للمدن والاحياء مشرعة امام تلك المنظمات للاضطلاع بدورها المطلوب لاحياء رسالاتها وتحقيق اهدافها في تقديم العون والمساعدة والدعم لمجت......

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