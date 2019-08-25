حزب الله اللبناني يؤكد ان الطائرات التي أسقطت في ضاحية بيروت هي طائرة إستطلاع إسرائيلية

2019/08/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن الطائرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال وقال المسؤول اللبناني في تصريح تابعته وكالة، ميديا نيوز، إن “الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد […]

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