2019/08/25 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الأحد، تحديد الـ15 من شهر أيلول المقبل موعداً لامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين الابتدائية والثانوية للكورسين الأول والثاني.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاحد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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