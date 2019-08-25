2019/08/25 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط مدير قسم أحد الدوائر الحكومية في الديوانية متلبساً بتهمة الاتجار بالمخدرات.قال بيان للمفتشية تلقته “خطوة برس” بأن “تمكنت مفرزة خاصة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط موظف حكومي يشغل منصب مدير قسم في أحد دوائر الدولة في محافظة الديوانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مدير قسم أحد الدوائر الحكومية في الديوانية متلبساً بتهمة الاتجار بالمخدرات وكالة خطوة برس.

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