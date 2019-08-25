مقتل 3 جنود اتراك باشتباكات مع مسلحين أكراد شمال العراق

2019/08/25 | 14:05

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بغداد اليوم - متابعة

اعلن الجيش التركي، الاحد 25 اب 2019، مقتل 3 من جنوده باشتباكات شمال العراق.

وقال الجيش في بيان مقتضب ان "3 من جنوده قتلوا باشتباكات مع مسلحين اكراد خلال عمليات عسكرية شمال العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 24 عنصرا من "بي كا كا" في غارات جوية داخل وخارج حدود البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن القوات التركية استطاعت قتل 11 عنصرا داخل حدود البلاد، و13 آخرين خارج تركيا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة البي كا كا وملاحقة عناصرها داخل تركيا وشمالي العراق.





بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد (25 آب 2019)، على صور لباعة قطعوا شارعاً وسط العاصمة احتجاجاً على رفع بسطاتهم بقرار من امانة بغداد.

وتظهر الصور مجموعة من الباعة، وهم يقطعون الشارع الرابط بين ساحة الخلاني، وساحة الطيران.

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، 25 آب، 2019، السيطرة على حريق معمل غاز الناصرية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقها تمكنت من السيطرة على الحريق بعد انتقاله الى وحدة التعبئة داخل معمل غاز الناصرية&

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، 25 آب، 2019، نتائج اليوم الاول لعملية ارادة النصر الرابعة، التي انطلقت امس في الانبار.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، في بيان تلقته (ب

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