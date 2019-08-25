المحكمة الاتحادية تؤكد دعمها للمحامين وترفض تقييد عملهم

2019/08/25 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أهمية دور المحامين في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون.

وقال رئيس المحكمة، القاضي مدحت المحمود في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، قال إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على اهمية دور المحامي، وأصدرت العديد من الاحكام التي تعزز حق الدفاع بما يتفق مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية، مشيرا الى ان نقابة المحامين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون، وتدعم جميع التشريعات والاجراءات التي تمكن المحامي من اداء واجبه على أتم وجه.

وشدد المحمود، على ضرورة إشراك رجال القانون في نقاشات القوانين التي تنظم اعمالهم، مبيناً، أن القضاء الدستوري في العراق يساند عمل المحامي، ويرفض المساس به أو تقييده بأي شكل من الاشكال.

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