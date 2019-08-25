الداخلية تكشف عن اسباب اندلاع حريق بصهريج في معمل غاز الناصرية؟

2019/08/25 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت وزارة الداخلية،الاحد، عن اسباب اندلاع حريق في احد.الصهاريج الأهلية في معمل غاز الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /ميديا نيوز/نسخة منه، ان “الحريق الذي اندلع في إحد الصهاريج الأهلية في معمل غاز الناصرية بمحافظة ذي قار بسبب خلل فني وارتفاع درجات الحرارة اثناء […]

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