بغداد يتوج بلقب بطولة العراق للناشئين بالملاكمة

2019/08/25 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توج فريق المركز الوطني لرعاية الموهبة – بغداد بلقب بطولة العراق للناشئين بالملاكمة بعد ان جمع ٤٨ نقطة مبتعدا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني فريق العمارة الذي حصد ١٩ نقطة ومثلها صاحب المركز الثالث فريق الاتصالات، اما فريق الحسنين فقد حصل على المركز الثالث المكرر برصيد ١٥ نقطة.وشهدت البطولة منافسات كبيرة نظرا […]

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