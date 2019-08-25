مدارس الأشبال في ذي قار تنظم مهرجانها السنوي بمناسبة أسبوع الولاية

2019/08/25 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مجموعة مدارس الأشبال الدينية في محافظة ذي قار مهرجانها الغديري السنوي على متنزه الناصرية تحت شعار “يوم الغدير..مناراً للأجيال”, وذلك بمناسبة أسبوع الولاية.حيث تضمن المهرجان عدة فقرات منها: كلمة للسيد بهاء الموسوي أشاد فيها إلى الجهود المباركة التي بذلها الأساتذة لإنجاح هذه الدورات, مقدما شكره الأهالي الذين ارسلوا أولادهم للدخول في هذه …

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