محافظ بغداد:رعاية ودعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي في مقدمة واجبات الحكومة المحلية

2019/08/25 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري ان رعاية ودعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي في مقدمة واجبات الحكومة المحلية.وذكر بيان لمحافظة بغداد وتلقته وكالة صدى , أن”الجزائري وخلال مشاركته الاحتفالية التي اقامتها هيئة الحشد الشعبي -مكتب بغداد وحضرها عدد من المسؤولين وجمع غفير من الجرحى وذوي الشهداء بين ان “اقامة مثل هكذا نشاطات هو ضمن

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