2019/08/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استولت مديرية الاستخبارات العسكرية على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل.وذكر بيان للمديرية ” انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من الوصول إلى مستودع للعبوات الناسفة والاستيلاء على موجوداته حيث ضم ٣٧ عبوة ناسفة اسطوانية مختلفة الاحجام في منطقة تل شعير التابعة لناحية القيارة بالموصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تستولي على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تستولي على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).