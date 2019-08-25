2019/08/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، عن تدمير عجلتين لارهابي داعش ومضافة بعملية امنية استباقية غربي الانبار.

وقال المحلاوي لـ"العهد نيوز"، اليوم

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