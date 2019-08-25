إيران تصدر اسماك الى العراق بقيمة 25 مليون دولار

2019/08/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مساعد مدير الاستثمار في منطقة أروند الحرة سيد علي موسوي، الاحد، أن صادرات الثروة السمكية من هذه المنطقة إلى العراق بلغت قيمتها 25 مليون دولار، مبينا أنه تم تصدير 4 الاف طن من الأسماك إلى العراق خلال الشهرين الماضيين.

وقال موسوي في تصريح اوردته وكالة "ارنا" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه “تم تصدير الأسماك إلى العراق عبر محطة تصدير الثروة السمكية في حدود شلمجة (جنوب ايران)”.

وأضاف، أن التعاون بين غرف التجارة في آبادان وخرمشهر مع غرفة تجارة وصناعة واستثمار محافظة البصرة وإقامة معارض ومؤتمرات لتعريف فرص الاستثمار في منطقة أروند الحرة في المحافظة، يمكن أن يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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