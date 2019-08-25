2019/08/25 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس أعلنت شرطة النجف، اليوم الاحد، عن القبض على قاتل من قبل مكافحة اجرام المحافظة بعد هروبه الى كربلاء.وقال اعلام الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي ومدير مكافحة اجرام النجف العميد الحقوقي رافع الربيعي وفي عملية نوعية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قاتل مواطن في النجف وكالة خطوة برس.

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