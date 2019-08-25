الحكيم: الملف الأمني يتراجع وينذر بعواقب وخيمة

2019/08/25 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد، ان الملف الامني يتعرض لتراجع وهذا ينذر بعواقب وخيمة.





وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تعرض قضاء داقوق في محافظة كركوك لاعتداء ارهابي بقذائف الهاون بعد يوم واحد من الاعتداء الارهابي في قضاء المسيب والاستهداف المتكرر للقوات الامنية هنا وهناك مدعاة لان تقف الحكومة على حقيقة تعرض الملف الامني لتراجع قد ينذر بعواقب وخيمة ما لم يتم معالجته على وفق خطط رصينة”.





وطالب الحكيم، الحكومة والجهات الامنية “بتحمل مسؤولياتها ازاء ما يحصل ، ونذّكر هنا ان معركتنا مع الارهاب لم تنته بعد مادام للإرهاب جيوب وخلايا نائمة تتحرك بين الحين والاخر وما دمنا لم نقض على اسبابه ومنابعه الفكرية والمالية”.

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